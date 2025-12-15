L’ex consigliere comunale sollecita interventi per garantire decoro e vivibilità a una delle aree centrali della cittadina tirrenica: «La credibilità delle istituzioni passa anche dal rispetto quotidiano dei luoghi e delle persone che li abitano»

«La messa in sicurezza del centro storico e della rupe di Tropea è un intervento strategico, atteso da anni, che incide direttamente sulla sicurezza, sulla tutela del patrimonio storico-paesaggistico e sull’immagine stessa della città. Proprio per questo è fondamentale che l’opera venga accompagnata, in ogni sua fase, da attenzione, cura e trasparenza nei confronti della comunità». Lo afferma Antonio Piserà, cittadino di Tropea ed ex consigliere comunale, intervenendo sulla situazione del cantiere per la messa in sicurezza del centro storico, con particolare riferimento all’area di Largo Spano, nel cuore della città antica.

«I lavori – evidenzia Piserà – risultano di fatto fermi dallo scorso mese di aprile e, nonostante la nomina di un nuovo responsabile unico del procedimento avvenuta lo scorso ottobre, ad oggi il cantiere non è stato riattivato. Comprendo le complessità tecniche e amministrative che caratterizzano interventi di questa portata, ma è evidente che una sospensione così prolungata richieda quantomeno una gestione più attenta dell’area interessata».

Secondo Piserà, la criticità non riguarda esclusivamente la tempistica della ripresa dei lavori, ma anche le condizioni in cui versa l’area cantierizzata.

«Nel corso dei mesi – spiega – il cantiere è apparso in stato di progressivo abbandono, con presenza di erbacce, vegetazione spontanea e segni evidenti di incuria. Una situazione che ha creato disagi ai residenti, in particolare a quelli di Largo Spano, e che si è protratta per l’intera stagione estiva».

Una condizione che, sottolinea Piserà, stride con la vocazione turistica e culturale di Tropea.

«Parliamo di una delle zone più visitate della città, attraversata quotidianamente da cittadini e turisti. Un’area cantierizzata lasciata in stato di trascuratezza finisce inevitabilmente per trasmettere un’immagine negativa, non coerente con il valore storico, artistico e identitario del centro storico».

L’intervento di Piserà si colloca in un’ottica costruttiva e collaborativa. «Non è una critica fine a se stessa – chiarisce – ma una segnalazione responsabile, nell’interesse della città. È comprensibile che i lavori possano subire rallentamenti, ma è altrettanto doveroso garantire, anche nelle fasi di sospensione, condizioni minime di decoro, sicurezza e vivibilità».

Da qui l’appello rivolto alla Commissione straordinaria del Comune di Tropea, affinché si possa favorire, compatibilmente con le esigenze tecniche e procedurali, una ripresa dei lavori in tempi certi, oppure, nelle more, l’adozione immediata di interventi di manutenzione ordinaria dell’area di cantiere, come lo sfalcio della vegetazione e la pulizia degli spazi interessati.

«Un riscontro chiaro e tempestivo – conclude Piserà – sarebbe importante non solo per rassicurare i residenti, ma anche per prevenire ulteriori disagi con l’avvicinarsi della nuova stagione turistica. Tropea ha bisogno di cantieri efficienti, curati e trasparenti, perché la tutela del territorio e la credibilità delle istituzioni passano anche dal rispetto quotidiano dei luoghi e delle persone che li abitano».