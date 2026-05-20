Nel fine settimana i soci dell'associazione si sono occupati della sistemazione degli spazi comuni, tra pulizia e manutenzione ordinaria. Un intervento accolto con gratitudine dai cittadini, che richiama il valore della partecipazione civica

A Sant’Onofrio il volontariato torna a farsi gesto concreto di cura per la comunità. Nel fine settimana scorso, l’associazione AttivaMente aps ha promosso un’iniziativa di pulizia e sistemazione del cimitero cittadino, intervenendo sugli spazi comuni con attività di riordino e manutenzione ordinaria. Un impegno svolto lontano dai riflettori, ma capace di restituire decoro a un luogo che appartiene alla memoria collettiva del paese.

Un gesto per i luoghi della memoria

I volontari hanno dedicato il proprio tempo libero alla cura del camposanto, offrendo, si legge nella nota, «un concreto esempio di impegno civico, sensibilità e attenzione verso i luoghi della memoria». Un’attività portata avanti «con dedizione e spirito di servizio», che ha assunto un valore particolare proprio per il significato del luogo in cui si è svolta.

Il cimitero, infatti, non è soltanto uno spazio fisico. È il luogo in cui una comunità custodisce affetti, ricordi e legami familiari. Prendersene cura significa, come sottolinea la nota, «mantenere vivo il rispetto verso chi ci ha preceduti e preservare un patrimonio morale e culturale che appartiene a tutti».

Il valore del volontariato

L’iniziativa ha suscitato apprezzamento tra i cittadini, che hanno riconosciuto nel lavoro svolto dai volontari un gesto di sensibilità e responsabilità. In un tempo in cui spesso i beni comuni restano ai margini dell’attenzione quotidiana, esperienze come questa ricordano quanto il volontariato continui a essere una presenza essenziale nel tessuto sociale.

Le associazioni, si evidenzia ancora, rappresentano «importanti luoghi di aggregazione e crescita sociale», capaci di coinvolgere giovani e adulti in esperienze di collaborazione, condivisione e cittadinanza attiva. Attraverso queste attività si rafforzano i legami tra le persone e si costruisce una comunità più attenta, solidale e partecipe.

L’impegno di AttivaMente aps

I volontari di AttivaMente aps, guidati dal presidente Antonino Petrolo, operano in diversi ambiti della vita sociale: dall’assistenza alle persone fragili alla tutela dell’ambiente, dalla protezione civile fino alla fornitura gratuita di generi alimentari. Dietro ogni iniziativa, viene rimarcato, ci sono sacrificio, senso di responsabilità e amore per il proprio paese.

Il lavoro svolto al cimitero assume quindi un significato che va oltre l’intervento materiale. Diventa «simbolo di cura, rispetto e responsabilità verso il territorio e verso la memoria collettiva». A tutti i volontari coinvolti viene rivolto un ringraziamento per il servizio reso alla cittadinanza e per avere testimoniato, con un gesto semplice ma significativo, quei valori di solidarietà, altruismo e appartenenza che tengono viva una comunità.