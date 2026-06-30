Il Commissario Capo Francesco Gorpia lascia la Questura di Vibo Valentia. Da domani assumerà infatti l'incarico di dirigente della Squadra Mobile della Questura di Parma, dopo aver guidato negli ultimi anni l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura vibonese.

Questa mattina il Questore della provincia di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti, alla presenza del Vicario Fabio Catalano e dei funzionari della Questura, ha voluto rivolgere un saluto al dirigente in occasione del suo trasferimento. Nel corso dell'incontro, il Questore ha ringraziato Gorpia per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nello svolgimento delle attività dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sottolineando il contributo offerto all'attività della Questura in un territorio particolarmente complesso. Al termine del saluto istituzionale, il Questore e i funzionari della Questura hanno espresso al Commissario Capo i più sentiti auguri per il nuovo incarico che andrà a ricoprire a Parma, formulando l'auspicio che il prosieguo della sua carriera sia caratterizzato da ulteriori e meritevoli successi professionali.