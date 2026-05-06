Il comandante interregionale "Culqualber" ha incontrato prefetto e presidente del Tribunale, poi i reparti del Comando Provinciale: «Continueremo a lavorare per evitare ogni forma di prevaricazione»

Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, ha fatto visita in data odierna al Comando Provinciale di Vibo Valentia. La presenza dell’Autorità nel capoluogo vibonese sottolinea l'attenzione costante e la vicinanza dei vertici dell'Arma a un territorio caratterizzato da una complessa dinamica operativa e da una incessante richiesta di legalità.

La missione istituzionale e gli incontri con le Autorità

Prima di recarsi presso la caserma del Comando Provinciale, il Generale Domizi ha voluto rendere omaggio alle massime cariche istituzionali della provincia. L'Alto Ufficiale è stato ricevuto dal Prefetto di Vibo Valentia, Dott.sa Anna Aurora Colosimo, con la quale ha condiviso un’analisi approfondita sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando la perfetta sintonia tra la Prefettura e l’Arma.

Successivamente, il Generale si è intrattenuto con il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, l dottoressa Abigaille Mellace. Durante il colloquio, è stata sottolineata l’importanza della quotidiana e proficua collaborazione tra l’Arma e l’Autorità Giudiziaria, pilastro fondamentale per il contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata che insistono nell'area.

L’incontro con i reparti presso il Comando Provinciale

Giunto presso la sede del Comando Provinciale, il Generale Domizi è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Parillo. L'Autorità ha incontrato una folta rappresentanza di militari, ai quali ha rivolto parole di sincero apprezzamento per lo straordinario impegno profuso e per i significativi colpi inferti alle consorterie criminali locali.

Nel corso della visita, il Comandante Interregionale ha anche incontrato le diverse componenti dell’Arma che garantiscono la sicurezza e la legalità nel vibonese:

• Lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, reparto d’eccellenza impegnato nelle aree interne e nel contrasto alla latitanza;

• Il 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” e l’8° Nucleo Elicotteri, assetti cruciali per l'ordine pubblico e la sorveglianza aerea;

• Il Nucleo Ispettorato del Lavoro, per la vigilanza sui diritti e la sicurezza occupazionale.

Un momento di particolare significato è stato l’incontro con una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc), a cui il Generale ha rivolto un saluto deferente, riconoscendo ai carabinieri in congedo il ruolo di custodi dei valori secolari dell'Istituzione.

Le conclusioni del Generale In chiusura del suo intervento, il Generale Domizi ha esortato tutto il personale a proseguire nell’azione di prossimità verso il cittadino, agendo sempre con la massima professionalità e umanità: « L'Arma dei Carabinieri è, e deve continuare a essere, lo scudo dei cittadini onesti e il braccio inflessibile dello Stato contro ogni forma di prevaricazione».