«L’intera comunità diocesana ha seguito con trepidazione e con la preghiera la vicenda del piccolo Francesco. In questi giorni difficili abbiamo condiviso la speranza, invocando insieme dal Signore la forza della vita. Oggi, con profondo dolore, accogliamo la notizia della sua nascita al Cielo».

Si legge in una nota della Diocesi di Mileto-Nicotera nel quale viene comunicato che il vescovo Attilio Nostro, «che ha seguito con amore e attenzione questa dolorosa vicenda», presiederà la celebrazione delle esequie sabato 13 settembre, alle ore 17.00, nel Duomo di San Leoluca.

«Siamo grati ai medici che, con professionalità e umanità, hanno fatto tutto il possibile per lui – si legge ancora nella nota -. La perdita di Francesco è una ferita che segna profondamente tutti noi. La comunità diocesana continua a pregare per i suoi genitori, i suoi cari e per tutti coloro che portano nel cuore questa sofferenza».