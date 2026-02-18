Era alla guida della Procura vibonese dal 2019, è stato preferito al facente funzioni nel capoluogo della Basilicata Maurizio Cardea

Il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha deciso: Camillo Falvo, attuale procuratore di Vibo, guiderà la procura di Potenza.

La maggioranza dei consiglieri del Csm ha votato per il magistrato calabrese e lo ha preferito a Maurizio Cardea, procuratore facente funzioni a Potenza dopo il trasferimento di Francesco Curcio.

Camillo Falvo guida gli uffici giudiziari di Vibo Valentia dal 2019. È stato sostituto procuratore della Dda di Catanzaro e, ancora prima, sostituto procuratore a Messina e Vibo Valentia.

La Procura di Potenza riveste un ruolo strategico non solo per la Basilicata, ma anche per una porzione della Campania, compresa l’area di Sala Consilina. Negli ultimi anni, inoltre, le indagini hanno messo in luce collegamenti sempre più strutturati tra gruppi criminali della fascia ionica e la ’ndrangheta cosentina, in particolare quella radicata nella Sibaritide.