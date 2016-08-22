La ragazza ferita alle gambe a Nicotera: «Non provo odio per lui ma deve pagare per quello che ha fatto. Quando uscirà di prigione io andrò via»
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E’ fuori pericolo. Le ferite sul corpo provocate dai proiettili sparatigli contro da distanza ravvicinata stanno guarendo. Quelle che le hanno lacerato l’animo ci metteranno ancora del tempo a rimarginarsi. La 21enne colpita da una fucilata alle gambe è stesa nel suo letto d’ospedale a Vibo Valentia. Sorride per lo scampato pericolo ma nella mente ha ancora impressi quegli attimi drammatici che potevano costarle la vita.
Nicotera, giovane donna gambizzata in un bar del centro – FOTO/VIDEO