Alla stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo è fermo il treno Italo, che nel pomeriggio è stato investito da una frana, senza deragliare, tra Eccellente e Vibo-Pizzo. Il treno viaggiava verso Reggio Calabria. Tra Lamezia e Vibo-Pizzo, durante una bomba d’acqua, avrebbe trovato i binari invasi da una frana. Per fortuna non è deragliato. È stato pertanto fatto proseguire fino a Vibo-Pizzo a passo d’uomo, dove i passeggeri sono stati fatti scendere (dal secondo binario) e più tardi sono arrivati dei pullman sostitutivi per Reggio Calabria. Attualmente – da quanto è stato possibile apprendere – sotto alcuni carrelli, sono ben visibili detriti e arbusti che si sono incastrati, nel punto in cui la frana ha colpito i binari durante il passaggio del convoglio, e poi sono stati trascinati via. Il traffico ferroviario è stato rallentato, gli altri treni sono stati dirottati verso gli altri binari, mentre Italo è fermo in attesa di pulizia, manutenzione e controlli di sicurezza.