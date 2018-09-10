<p>Prosegue senza soste l’attività di monitoraggio e <strong>controllo degli impianti di depurazione</strong> nel Vibonese ad opera della sezione di polizia giudiziaria, aliquota <strong>carabinieri “Nucleo Ambiente”</strong> della Procura, al fine di assicurare il rispetto della legge in materia ambientale e tutte le prescrizioni che, in alcuni casi, sono già state imposte dall’autorità giudiziaria. In tal senso, i carabinieri sono andati a verificare il corretto funzionamento del <strong>depuratore di Joppolo ed anche dell’impianto di sollevamento a Coccorinello,</strong> oggetto nei giorni scorsi di un raid vandalico e di conseguenti disagi provocati anche dalla mancanza di corrente elettrica che ha impedito il corretto funzionamento degli impianti di risalita, con i <strong>liquidi fognari che si sono riversati in strada</strong> a Coccorino, non lontano dalla piazza Giovanni Paolo II, al centro del paese. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28787"></div>\n\nDalla piazza, attraverso un tubo di scolo, i liquami sono poi finiti di nuovo nel torrente Mandricelle. Una situazione sanata grazie anche all’intervento di alcuni tecnici dell’Enel. Al contempo, i carabinieri stanno <strong>vagliando</strong> della <strong>documentazione prelevata</strong> nei giorni scorsi <strong>negli uffici del Comune,</strong> al fine di meglio approfondire alcuni aspetti inerenti la depurazione ed in particolare<strong> le autorizzazioni per gli scarichi.</strong> “Visita” degli investigatori anche <strong>al depuratore di Comerconi,</strong> nel quale nei giorni scorsi è stata sequestrata la conduttura by pass posta nel pozzetto di arrivo dei liquami dell’impianto di depurazione. <span style="text-decoration: underline;"><strong>LEGGI ANCHE: <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/12333-raid-vandalico-joppolo-depuratore-vibo/">Raid vandalico al depuratore di Joppolo, si indaga per la ricerca dei responsabili</a></strong></span></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/ambiente/12047-reflui-fognari-nicotera-comerconi-vibo-sequestro-depuratore/">Scarico di reflui fognari nel mare di Nicotera, sequestrato by-pass al depuratore di Comerconi (FOTO/VIDEO)</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/ambiente/11839-depuratore-comerconi-nicotera-tubo-carabinieri-vibo/">Depuratore di Comerconi, rotto il tubo di ricezione dei reflui fognari</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/ambiente/11981-bomba-ecologica-coccorino-mandricelle-joppolo-ricadi-fogna/">“Bomba” ecologica a Coccorinello di Joppolo, scarichi fognari direttamente nel torrente (VIDEO)</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/ambiente/12026-bomba-ecologica-joppolo-sequestrato-impianto-sollevamento-mai-entrato-funzione/">“Bomba ecologica” a Coccorinello, individuato impianto di sollevamento mai entrato in funzione (FOTO)</a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>