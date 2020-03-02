Sentenza definitiva della Cassazione che respinge il ricorso e conferma il verdetto della Corte d’Appello

Un anno ed otto mesi per detenzione ai fini di spaccio di un chilo di hashish. Questa la pena confermata dalla Cassazione nei confronti di Serafino Grasso, 41 anni, di Briatico, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile con pagamento del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed un’ammenda di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro era arrivata il 14 gennaio dello scorso anno ed aveva confermato il verdetto del Tribunale di Vibo Valentia.

Secondo la Suprema Corte, il ricorrente ha inteso negare l’affermazione di responsabilità ancorandosi ad un “quanto mai evanescente discrimine tra la consapevolezza da parte dell’imputato della presenza della droga a bordo dell’autovettura di cui egli stesso era alla guida, che assume detenuta solo dall’altro coimputato, e la codetenzione, intesa come riferibilità anche alla sua persona del carico in questione, senza che tuttavia evidenziare concrete emergenze istruttorie, né circostanze fattuali di sorta a fondamento della tesi sostenuta che appare di per sé in contrasto con il dato pacifico, costituito dalla consapevolezza della natura della merce trasportata”.

Rileva poi che l’imputato, alla guida dell’auto, non si è fermato nel 2015 all’alt dei carabinieri cercando di dileguarsi mentre l’altro passeggero gettava dal finestrino dieci panetti di hashish avvolti in un involucro di plastica trasparente.