In fiamme nella notte a Vibo l’auto del parroco della chiesa di San Giuseppe, don Giuseppe La Torre. La vettura C3 si trovava parcheggiata in via Salvatore Jemma, una traversa di viale Affaccio. Sul posto – allertati da alcuni residenti della zona – si sono quindi portati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme impedendo che l’incendio si propagasse alle auto vicine. Ingenti i danni, in quanto la C3 del parroco è andata quasi totalmente distrutta. Indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri della locale Stazione.