Dieci i vigili del fuoco sul posto con due automezzi. Nonostante la pioggia, le fiamme restano alte

Un vasto incendio sta impegnando dalle ore 5 del pomeriggio dieci uomini dei vigili del fuoco intervenuti con due automezzi. Il rogo si è sviluppato nell’isola di stoccaggio dei rifiuti sita a cavallo fra Comparni e San Giovanni di Mileto e più precisamente nell’area dell’ex cimitero di Comparni. Nonostante la pioggia, le fiamme continuano a mantenersi alte ed i vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Vibo Valentia continuano a lavorare duramente nel tentativo di spegnere completamente l’incendio. Per penetrare all’interno dell’area ed appiccare il rogo, qualcuno – dai primi rilievi – ha divelto il cancello di ingresso. L’area viene solitamente utilizzata dalla ditta Muraca quale area di stoccaggio prima del trasferimento dei rifiuti a Lamezia Terme.