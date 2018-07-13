Il rogo si è sviluppato davanti al cancello d'ingresso. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 15.30 nel comune di San Gregorio d’Ippona, in località Marino, per un incendio che ha interessato del materiale depositato nei pressi dell’accesso dell’isola ecologica. Sul posto è intervenuta la prima squadra della sede centrale con il supporto dell’autobotte. Eseguite con successo le operazioni di smassamento e spegnimento.