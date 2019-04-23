Le fiamme hanno lambito anche le case attigue, probabilmente originate da una stufa a legna. Ingenti i danni

Un incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione di Sant’Onofrio, adibita a laboratorio di un calzolaio, fortunatamente senza conseguenze alle persone. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Ipponio, poco distante da piazza Umberto I, dove, probabilmente originate da una stufa a legna, le fiamme si sono propagate nella casa fino a lambire le due abitazioni attigue, una delle quali disabitata. Nessuna conseguenza per gli occupanti della casa, che sono riusciti a dare l’allarme, mentre il laboratorio è andato completamente distrutto.

Sul posto, per spegnere le fiamme, sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco di Vibo Valentia, coordinate dal vicecomandante provinciale Nicola Staiti, che grazie al loro provvidenziale intervento hanno evitato che le fiamme avessero la meglio sulle altre abitazioni. Sul posto anche i carabinieri di Sant’Onofrio.