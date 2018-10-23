L’attività commerciale è gestita da anni da due architetti argentini che espongono la loro merce anche all’estero

Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco si è sviluppato nel corso della notte in un negozio di artigianato e prodotti etnici di Tropea. Il rogo ha interessato i locali interni dell’attività commerciale, ubicata in pieno centro storico e che affaccia su largo Ruffa. I danni sono ancora in corso di quantificazione. I titolari del negozio, di nazionalità argentina, da oltre 35 anni di dedicano con passione all’artigianato creativo partecipando a diverse mostre ed esposizioni sul territorio nazionale ed anche all’estero.