Notevoli i danni del rogo verificatosi all’interno dell'edificio nella tarda serata di ieri. Una finestra rotta al primo piano lascia propendere per l’ipotesi del dolo. Sconcerto nella comunità

Sarebbe di natura dolosa l’incendio verificatosi nella tarda serata di ieri all’interno dell’edificio che ospita i locali della scuola materna ed elementare di Stefanaconi, in piazza Santa Maria.

A lasciar propendere per questa ipotesi il rinvenimento di una finestra rotta al primo piano della struttura. Poco prima della mezzanotte, ignoti si sarebbero quindi introdotti all’interno della scuola attraverso una scala di sicurezza e rompendo una porta a vetri posta al primo piano (foto).

Da lì sarebbero poi scesi al pian terreno, raggiungendo un locale tecnico in uso al personale non docente. Quindi avrebbero appiccato il fuoco ai quadri di controllo dell’impianto fotovoltaico posto sul tetto della scuola, recentemente installato ma non ancora funzionante.

Le fiamme originatesi si sono poi propagate al resto della stanza interessando arredi e suppellettili. A causa dell’incendio si è verificato anche il distacco di alcuni pezzi d’intonaco dal sovrastante solaio.

Notevoli i danni causati dal rogo che è comunque rimasto circoscritto alla stanza anche grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio per i rilievi del caso. Su disposizione del dirigente scolastico la scuola rimarrà chiusa almeno per i prossimi due giorni.

Sconcerto nella comunità con il sindaco, Salvatore Di Sì che in attesa di conoscere maggiori dettagli, si è comunque detto estremamente amareggiato per l’accaduto.

VIDEO | L’incendio alla scuola di Stefanaconi è doloso