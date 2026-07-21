Disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Reggio Calabria, dove dalle ore 13 è stata sospesa la circolazione tra Rosarno e Mileto a causa di un incendio sviluppatosi in prossimità dei binari. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana, spiegando che sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco.

L'interruzione del traffico ferroviario sta causando ripercussioni sulla mobilità dei viaggiatori. Secondo quanto comunicato da RFI, i treni potranno essere opportunamente instradati via Tropea, soluzione adottata per limitare i disagi e consentire la prosecuzione del servizio.

Restano comunque previsti rallentamenti fino a 70 minuti, mentre i tecnici monitorano la situazione in attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza necessarie alla riapertura della tratta interessata.

Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione dell'intervento e sulla ripresa della normale circolazione ferroviaria.