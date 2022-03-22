Il sinistro lungo la Statale 18. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia municipale

Un incidente stradale è avvenuto a Vibo Valentia, in contrada Silica, nelle vicinanze del 501 hotel nel primo pomeriggio. Coinvolti una macchina e una moto.

Alla guida dell’auto si trovava un giovane neopatentato di nazionalità straniera. Il motociclista, ferito, è stato trasferito in ospedale a Vibo per gli accertamenti del caso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la polizia municipale diretta dal comandante Michele Bruzzese, e i vigili del fuoco.