È accaduto questa notte in galleria nei pressi dello svincolo. L’impatto ha causato un ferito che ha riportato una vasta lacerazione frontale e un possibile trauma cranico
Incidente stradale nella notte in prossimità dello svincolo autostradale di Vazzano. Poco dopo mezzanotte, nella galleria sulla corsia in direzione sud, un’auto con a bordo quattro persone ha impattato contro una ruota persa da un camion in transito. Una persona ha riportato una ferita lacero contusa estesa nella zona frontale e un possibile trauma cranico. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno stabilizzato il paziente per poi trasportarlo all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per controlli specifici.