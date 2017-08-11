Ad avere la peggio un 61enne che si trovava a bordo di una Fiat 600, finito fuori strada e tamponato da altre auto in corsa

Incidente stradale nella notte sull’autostrada fra gli svincoli di Mileto e Rosarno. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Vibo Valentia, una Fiat 126 è sbandata andando a sbattere contro il guardrail. L’auto è stata poi tamponata da altre quattro auto. Ad avere la peggio un 60enne, A.D.C., di Caltanissetta. Per lui i medici dello Jazzolino di Vibo si sono riservati la prognosi. Solo qualche contusione ed escoriazioni per gli altri tre feriti, fra cui due donne, portati all’ospedale di Polistena. Il traffico, dopo i rilievi da parte della polizia e lo sgombero delle autovetture coinvolte nell’incidente, è ripreso regolarmente.

Non sono state riscontrate alterazioni dovute ad alcol o droghe nelle condizioni fisiche dei conducenti delle auto protagoniste dell’incidente.