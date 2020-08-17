Sul posto è intervenuta l’eliambulanza. Traffico rallentato e lunghe code in direzione sud

Traffico bloccato con lunghe code sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” al km 349,600, nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio, in direzione sud. Il sinistro, che ha coinvolto due veicoli, ha causato il ferimento di due persone soccorse dall’eliambulanza. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas, i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Vibo Valentia per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.