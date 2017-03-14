Coinvolti un camion e un’autovettura che percorrevano il trafficato viale Kennedy, lungo la Statale 18
Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in pieno centro a Vibo Valentia, lungo viale Kennedy. Coinvolti un camion e un’autovettura che percorrevano la strada molto trafficata a quell’ora.
Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, per gli occupanti dei due veicoli ma pesanti le ripercussioni sul traffico in uno dei punti nevralgici della viabilità cittadina. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro e regolare il traffico.