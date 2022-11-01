Per uno dei feriti si è reso necessario l'atterraggio dell'eliambulanza. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e personale dell'Anas

Un incidente si è verificato lungo l’A2, autostrada del Mediterraneo all’altezza di Sant’Onofrio. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia hanno estratto due persone dagli abitacoli delle vetture dove erano rimaste incastrate a seguito dell’urto. Complessivamente sono state quattro le persone rimaste ferite. Per uno di loro si è reso necessario il trasporto in elisoccorso. Il traffico veicolare è stato deviato su una sola corsia di marcia ed è stato interrotto solamente per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza.