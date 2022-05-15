Il giovane di 24 anni si trovava alla guida di un Suv quado ha perso il controllo del mezzo lungo la strada provinciale

Si terranno alle ore 15 nella chiesa matrice di Fabrizia, i funerali di Giacomo Ciccarello, il giovane operaio di 24 anni deceduto ieri all’alba in un incidente stradale lungo la provinciale numero 9 che collega Mongiana a Fabrizia. Il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio, ha proclamato il lutto cittadino e tutte le attività commerciali resteranno pertanto chiuse dalle ore 15 alle 19. Il 24enne è deceduto praticamente sul colpo mentre si trovava a bordo di un suv Mitsubishi in compagnia di tre amici rimasti feriti. E’ toccato ai vigili del fuoco il compito di estrarre dal fuoristrada il corpo del ragazzo di Fabrizia alla guida del mezzo, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente autonomo. Gli altre tre giovani, tutti di età compresa fra i 18 ed i 20 anni, hanno fortunatamente riportato lievi ferite e sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

