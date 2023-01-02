Il sindaco Alfredo Barillari: "E' una tragedia che ci vede attoniti. Silenzio, vicinanza e rispetto è ciò che dobbiamo alla famiglia del giovane"

Incredulità e sgomento sono i sentimenti diffusi nella comunità di Serra San Bruno la quale, accusa il colpo e fatica a metabolizzare la tragica morte di Carmine Mannella, il giovane di 32 anni che la sera di Capodanno ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi lungo la Trasversale delle Serre, nel territorio comunale di Spadola, nei pressi del ponte di località Sorgive e in prossimità dell’uscita per Serra San Bruno, che con l’auto si sarebbe schiantato contro un guardrail – sono ancora da accertare, infatti, le dinamiche dell’incidente – viaggiava con a bordo una ragazza rimasta illesa. In segno di cordoglio alla famiglia, a Serra San Bruno verrà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. “E’ una tragedia che ci vede attoniti – ha dichiarato il sindaco Alfredo Barillari – silenzio, vicinanza e rispetto, è ciò che dobbiamo alla famiglia di Carmine, alle prese con un dolore che lascia il segno su tutta la nostra comunità. Perdiamo un giovane umile e capace – ha concluso Barillari – un gran lavoratore che ha sempre dimostrato determinazione onorando la vita con modi e azioni educate alla cortesia”. Non è ancora chiaro se verrà disposta l’autopsia sul giovane, motivo per il quale non è ancora stato fissato il giorno delle esequie.

