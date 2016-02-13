Il capogruppo del Pd sollecita interventi risolutivi in un tratto di strada già teatro di numerosissimi sinistri. Rimangono stazionarie le condizioni del ragazzo ferito che potrebbe presto essere sottoposto ad un nuovo intervento. Convalidato il sequestro delle auto coinvolte.

«Di incidenti, negli ultimi anni, su quel tratto di strada se ne sono visti parecchi. Un centinaio, o forse di più: difficile saperlo con esattezza. La strada provinciale che da Vibo porta a Piscopio ha urgente bisogno di essere messa in sicurezza. Bisogna intervenire il prima possibile con un nuovo asfalto drenante e segnali luminosi che invitino gli automobilisti a fare attenzione».

A chiederlo con forza è il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Vibo, Giuseppe Cutrullà, il quale richiamando l’incidente stradale verificatosi martedì scorso, che ha causato il grave ferimento di un sedicenne di Piscopio, indirizza agli enti preposti la richiesta di un risoluto intervento di messa in sicurezza della trafficata arteria che funge da raccordo tra il capoluogo, lo svincolo autostradale delle Serre e i centri dell’opposto versante della vallata del Mesima.

«Ad ogni pioggia (foto) quel tratto di strada – afferma Cutrullà – per giorni risulta impraticabile, viscida e pericolosa per l’incolumità delle numerose autovetture in transito quotidianamente. Tuttavia neanche a seguito del grave incidente stradale avvenuto lo scorso martedì, in cui un ragazzo di soli 17 anni è rimasto coinvolto e lotta per la vita, proprio a causa di uno scontro violento tra due auto, la Provincia ha ritenuto opportuno un intervento, o quanto meno un annuncio dello stesso».

Da qui l’affondo del consigliere all’indirizzo del presidente Niglia. «La Provincia, complice un presidente poco attento, ormai in questo territorio non esiste più, e con essa sono scomparsi del tutto i già carenti servizi di manutenzione delle strade provinciali. Eppure, qualche anno fa era stato erogato un finanziamento di circa 400mila, ma dopo i primi interventi su questa importante arteria, che hanno visto il rifacimento delle cunette e dei muretti sul ciglio della strada, tutto è svanito nel nulla, il manto stradale non è stato rifatto come invece prevedeva il finanziamento».

Ancora, Cutrullà, segnalando altre criticità lungo la stessa strada, annuncia che, «sollecitato da numerosissimi cittadini», lunedì stesso «chiederò un incontro al prefetto, a nome dei cittadini piscopisani, per portare alla sua attenzione situazioni di pericolo che persistono ormai da troppo tempo, e per chiedere il Suo impegno concreto affinché vengano realizzati gli interventi reclamati a gran voce da tempo, ormai indifferibili».

Intanto sono stazionarie le condizioni del ragazzo ferito che si trova ricoverato al Pugliese di Catanzaro in coma farmacologico. Lo stesso giovane, nei prossimi giorni, potrebbe essere sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico dopo quello subito a poche ore dall’incidente. Sul piano dell’accertamento delle responsabilità, invece, il magistrato titolare delle indagini ha convalidato il sequestro delle due vetture coinvolte, effettuato dalla Polizia municipale a seguito dell’impatto frontale di martedì.