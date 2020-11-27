Una Fiat Panda nell’affrontare una curva è andata a finire fuori strada terminando la corsa sotto un attraversamento stradale

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono oggi intervenuti per un incidente stradale avvenuto a Limbadi lungo la strada provinciale numero 30 tra Mandaradoni e Caroni.

Una Fiat Panda, condotta da una persona del luogo, nell’affrontare una curva, per cause in corso di accertamento, è andata a finire fuori strada terminando la corsa sotto un attraversamento stradale.



I vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Ricadi, dopo aver prestato soccorso al conducente e messo in sicurezza la vettura, hanno fatto intervenire una gru dalla sede del comando provinciale provvedendo al recupero della vettura incidentata.