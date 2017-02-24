Terribile sinistro nel pieno centro della frazione di Vibo Valentia. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dalle lamiere di due autovetture

Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa in pieno centro a Longobardi dove due autovetture, una Fiat Panda di colore bianco e una Volkswagen Golf nera, sono rimaste coinvolte in un sinistro avvenuto lungo la provinciale per Vibo Marina.

Secondo una prima ricostruzione l’impatto è avvenuto tra la vettura che procedeva verso la frazione portuale di Vibo e la seconda auto che invece usciva da una traversa per immettersi sulla stessa strada. Primi ad arrivare sul posto, gli agenti della Polizia municipale di Vibo Valentia per i rilievi del caso e per attivare i soccorsi effettuati da un’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti in ospedale.

In particolare, un 27enne di Vibo Marina, G.D.A., a bordo della Fiat Panda è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Vibo con un forte trauma cranico. Nell’incidente è rimasta ferita in maniera lieve anche una donna che si trovava a bordo della Panda ed il conducente della seconda auto (la Golf) che è stato medicato dai sanitari del 118: le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco che ha estratto i malcapitati dalle lamiere contorte dei veicoli. Le auto coinvolte nell’incidente sono state momentaneamente poste sotto sequestro in attesa dei rilievi del caso. Temporaneamente chiusa al traffico la strada interessata.