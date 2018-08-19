A bordo di una Mini Cooper è andata schiantarsi contro un muro in via Nazionale ed è stata trasferita in elisoccorso a Catanzaro. Contusi altri due giovani che erano con lei

Incidente stradale a Pizzo in via Nazionale non distante dal supermercato Coop. Per cause ancora in corso di accertamento, una Mini Cooper cabrio nera con a bordo quattro giovani, in fase di sorpasso è uscita fuori strada andando a schiantarsi frontalmente contro un muretto. Violento l’impatto, tanto che sul posto sono prontamente giunti i carabinieri ed un’eliambulanza che ha provveduto a soccorrere G. M. una 17enne rimasta gravemente ferita e a trasferirla in ospedale a Catanzaro. La giovane ha riportato un forte trauma cranico ed a soccorrerla sono subito accorsi nell’immediatezza alcuni automobilisti di passaggio che hanno provveduto ad estrarla dall’auto e ad adagiarla a terra in attesa dell’intervento dei sanitari. Feriti in maniera più lieve anche altri due giovani che si trovavano con lei sull’auto e che sono stati trasportati in ospedale a Vibo. I carabinieri stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.

