Scontro in via Nazionale con un’auto. Sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza

Incidente stradale lungo via Nazionale a Pizzo, non lontano da un distributore di carburanti. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è andata a scontrarsi con una moto ape che, a causa dell’urto, è finita fuori strada quasi ribaltandosi. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della moto ape. Sul posto per i soccorsi si sono portati i sanitari del 118 con un’ambulanza e da qui il trasferimento del ferito – un cittadino di Pizzo – all’ospedale di Vibo Valentia. Per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità sono intervenuti i carabinieri.