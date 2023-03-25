Ferita Maria Grazia Falduto, direttore del Gruppo Pubbliemme - Diemmecom - LaC Network che unitamente ai familiari ringraziano per la vicinanza dimostrata in queste ore da amici e cittadini, rassicurando al contempo sulle sue condizioni di salute

Incidente lungo la strada provinciale 522 nel tratto che collega Vibo Marina a Bivona nei pressi dell’ex cementificio. A rimanere coinvolta nel sinistro mentre si trovava alla guida di una Smart –in un tratto di strada costellato da diverse e profonde buche – è stata la dott.ssa Maria Grazia Falduto, direttore generale del Gruppo Pubbliemme – Diemmecom – LaC Network. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per un veloce trasferimento all’ospedale Pugliese di Catanzaro. “In seguito alle numerose telefonate e richieste di informazioni che continuano ad arrivare dopo l’incidente stradale avvenuto a Vibo Marina, che questa mattina ha coinvolto la dott.ssa Maria Grazia Falduto, direttore generale del Gruppo Pubbliemme – Diemmecom – LaC Network, i familiari comunicano che la dott.ssa Falduto sta completando i controlli necessari per verificare le conseguenze dell’impatto e che è in fase di ripresa. Il gruppo e i familiari ringraziano per la vicinanza dimostrata in queste ore da amici e i cittadini che in tantissimi da stamattina, attraverso telefonate e messaggi, non hanno mai smesso di chiedere notizie e rassicurano sulle sue condizioni di salute”.