Incidente stradale e disagi alla circolazione la ex strada Statale 606 (oggi di competenza della Provincia) che collega Vibo Valentia allo svincolo autostradale di Sant'Onofrio. Subito dopo il carcere andando verso Sant'Onofrio, un'auto ha impattato contro un cinghiale uccidendolo. L'animale si trovava sulla corsia di marcia e, nonostante la pronta frenata dell'automobilista, è stato colpito in pieno. Grande lo spavento per il guidatore e danni all'autovettura. Il cinghiale è stato poi rimosso dal centro della carreggiata – dopo essersi formata una coda di automobili con conseguenti disagi agli automobilisti – e adagiato a lato della strada in attesa della sua totale rimozione unitamente alla pulizia del manto stradale imbrattato di sangue. L'emergenza cinghiali in tutto il Vibonese, dunque, continua, con gli animali che sono praticamente arrivati anche nei centri abitati mettendo a rischio l'incolumità delle persone. Una situazione frutto di anni di politiche venatorie sbagliate da parte della Regione Calabria e della Provincia di Vibo che, per soddisfare le esigenze dei cacciatori, ha immesso sul territorio cinghiali di allevamento liberandoli anche in zone dove l'animale non era mai stato storicamente presente, con seri danni agli agricoltori e pericoli continui per gli automobilisti, anche per la facilità con la quale i cinghiali si sono riprodotti e moltiplicati.