Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. Dalle prime informazioni, sarebbe stato investito da un muletto. Indagini in corso

Un incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio a Vena di Ionadi, alle porte di Vibo Valentia. Ferito un operaio, investito da un muletto. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. L’operaio (di Vibo Marina), da quanto si apprende, è stato trasferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro in elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto oltre i sanitari del 118 anche la polizia e i vigili del fuoco. Indagini in corso.