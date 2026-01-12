Ad avere la peggio il conducente della vettura che è stato trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri, traffico rallentato
Incidente nel primo pomeriggio lungo la statale 18, nei pressi del centro commerciale Vibo Center. All’altezza di un incrocio si sono infatti scontrati un camion e un’automobile. All’origine dell’incidente forse una mancata precedenza, ma l’esatta dinamica è ancora oggetto di approfondimenti.
Ad avere la peggio il conducente dell'automobile, che è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Vibo Valentia. Sul posto i carabinieri. Si registrano code e traffico rallentato.