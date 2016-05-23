Tutti gli articoli di Cronaca
Grave atto intimidatorio nella notte a Pizzo. Il trenino adibito al trasporto di turisti è stato dato alle fiamme. L’episodio si è verificato intorno alle ore 4 in via Riviera Prangi, nei pressi del campo sportivo dove il mezzo si trovava parcheggiato.
Di natura quasi certamente dolosa l’origine delle fiamme che hanno completamente distrutto il trenino turistico, di proprietà di Francesco Aracri. Sul posto i Vigili del fuoco diretti dal caposquadra Salvatore Messina. Indagano i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia.