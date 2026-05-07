«Sulla lunga scia di intimidazioni che negli ultimi mesi sta mettendo a ferro e fuoco la città di Vibo Valentia e i comuni limitrofi sono intervenuto questa mattina in aula chiedendo un'informativa urgente al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi». Lo fa sapere, in una nota, il parlamentare del MoVimento 5 Stelle Riccardo Tucci

«Dopo la lettera minatoria recapitata, proprio ieri sera, all'indirizzo dell'assessore al personale del Comune di Vibo, Marco Talarico, a cui va la mia solidarietà, in Parlamento, ho ricordato la catena di attentati verificatisi dall'estate scorsa a oggi a danno di dirigenti comunali, politici e imprenditori locali», riferisce il deputato vibonese. Ultimissimo episodio quello di questa notte, quando sono stati sparati una ventina di colpi contro un’auto e alcune abitazioni a Vena di Jonadi. 

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Tucci spiega di aver, al contempo, chiesto al titolare del Viminale di «dare un segnale concreto della presenza dello Stato sul territorio potenziando ulteriormente gli organici delle forze dell'ordine e mettendo a loro disposizione risorse e strumenti d'indagine adeguati. Il Vibonese – conclude – non può, e non deve, ritornare a essere ostaggio della criminalità organizzata».

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