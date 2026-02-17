Sergio Pititto replica allo storico Antonio Montesanti e precisa che anche la corrente elettrica è stata staccata per evitare eventuali cortocircuiti: «Niente allarmismi, continuiamo a monitorare la situazione con attenzione»

Sulla mareggiata che ha interessato la Chiesetta di Piedigrotta interviene il sindaco di Pizzo Sergio Pititto, con una nota che pubblichiamo di seguito in forma integrale:



«In merito all’articolo pubblicato su Il Vibonese riguardante la situazione della Chiesa di Piedigrotta, l’Amministrazione comunale accoglie con favore l’attenzione che il Sig. Montesanti continua a dimostrare verso la nostra città e verso uno dei suoi beni più preziosi.

Domenica scorsa, nel corso di una ricognizione del territorio, dopo aver percorso l’intera scalinata che conduce al sito, ho avuto modo di incontrarlo proprio nei pressi della chiesetta mentre era intento a realizzare alcune riprese con il drone. È evidente che la sua presenza fosse motivata dall’interesse a documentare le criticità dell’area, gesto per il quale desidero ringraziarlo pubblicamente.

Nel confronto avuto in quella circostanza, anche con lo storico di Vibo Marina, ho ricordato come fenomeni erosivi analoghi si siano già verificati in passato e come, nel giro di breve tempo, si sia poi registrato un naturale ripascimento della spiaggia. Ho inoltre ribadito che a breve prenderanno avvio i lavori di restauro e consolidamento della chiesa, già programmati dall’Amministrazione comunale.

Apprezziamo la disponibilità del Sig. Montesanti a collaborare con l’Ente; tuttavia desidero rassicurare la cittadinanza, rispetto a questi continui allarmismi, che le misure richiamate nel suo intervento risultano già previste e attuate. In particolare, l’energia elettrica presso il sito è stata disattivata da tempo per evitare qualsiasi rischio, compresi eventuali cortocircuiti, e, a seguito dell’ennesima ordinanza, l’ingresso all’area è stato opportunamente sbarrato.

L’Amministrazione continuerà a monitorare con attenzione la situazione, garantendo la tutela della Chiesa di Piedigrotta e la sicurezza dei cittadini, nella piena trasparenza delle proprie azioni e con il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto il nostro operato».