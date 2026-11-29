Un colosso criminale che ha dismesso i panni della violenza eclatante per indossare i completi da manager dei mercati globali. Le indagini e i provvedimenti giudiziari depositati nella seconda metà del 2025 (qui il nostro approfondimento dedicato ai contenuti della relazione per il primo semestre 2025) delineano il profilo di una consorteria che la Direzione Investigativa Antimafia definisce come il volto di una «’ndrangheta apparentemente silenziosa, ma quantomai attiva nella sua vocazione economico-imprenditoriale, oltre che protagonista nel traffico internazionale di droga».

Nelle oltre trecento pagine trasmesse al Parlamento, gli analisti dell'antimafia tracciano una mappa inquietante. In un panorama internazionale segnato da instabilità geopolitiche e tensioni finanziarie, le cosche calabresi hanno dato prova di una straordinaria capacità di mimesi e adattamento. Secondo le valutazioni ufficiali degli investigatori, «in un contesto economico e sociale fortemente condizionato dai conflitti armati in corso e dagli effetti di una crisi globale difficile da superare, le cosche calabresi continuano a rappresentare una minaccia concreta per i processi di ripresa economica internazionale, per aver dato prova di saper approfittare delle opportunità offerte dalle situazioni di crisi socio-economiche, diversificando gli investimenti secondo la logica della massimizzazione dei profitti».

La strategia non è più l'aggressione visibile del territorio, ma l'occupazione sistematica dei gangli vitali dell'economia legale. La 'ndrangheta si presenta come un attore ibrido capace di operare in una zona grigia in cui i confini tra lecito e illecito si dissolvono.

I nuovi mercati: Pnrr, transizione green e la "zona grigia"

Dove si concentrano oggi i capitali delle 'ndrine? La risposta della Dia individua una precisa riconversione verso i settori a più alta redditività pubblica e minore percezione di rischio giudiziario: le energie rinnovabili, la transizione ecologica, i servizi sanitari, la grande distribuzione organizzata, la logistica e, soprattutto, i finanziamenti straordinari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I numeri dell'attività di prevenzione amministrativa confermano la pressione soffocante della criminalità organizzata sui fondi comunitari. Soltanto nel secondo semestre del 2025, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha registrato 10.626 richieste di verifica antimafia legate specificamente a progetti Pnrr.

Per penetrare questi mercati, la 'ndrangheta ricorre a una rete capillare di professionisti compiacenti, commercialisti, intermediari finanziari e prestanome. Non si assiste quasi mai all'estorsione classica con la bomba alla serranda, bensì alla creazione di "società cartiere" e aziende parzialmente illegali destinate a vincere appalti, prosciugare i conti tramite fatture per operazioni inesistenti e poi essere avviate a fallimenti pilotati.

Questo meccanismo di mimetizzazione economica trova una precisa descrizione nelle analisi della Dia: la criminalità organizzata "adotta modelli criminali flessibili, relazionali e imprenditoriali, idonei a penetrare i mercati economico-finanziari, condizionando le procedure di affidamento degli appalti pubblici e interferendo nel funzionamento delle amministrazioni locali".

L'impero globale del narcotraffico e lo snodo di Gioia Tauro

Nonostante l'espansione nel settore legale, il traffico internazionale di cocaina rimane il polmone finanziario primario da cui scaturiscono i capitali illeciti destinati al riciclaggio. La dimensione transnazionale delle cosche calabresi si fonda su una fitta rete di broker, corrieri e referenti stabili nei Paesi di produzione dell'America Latina — in particolare Colombia, Ecuador e Brasile — in stretto raccordo con le organizzazioni criminali locali.

L'hub strategico continentale per l'ingresso della droga nell'Europa centro-meridionale rimane il porto di Gioia Tauro. Le operazioni condotte nel secondo semestre del 2025 testimoniano un flusso ininterrotto.

L'8 luglio 2025, la Guardia di Finanza ha intercettato nel porto reggino oltre 400 chilogrammi di cocaina celati all'interno di un container commerciale proveniente dal Sud America.

Il 12 novembre 2025, nello stesso scalo marittimo, le Fiamme Gialle e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato ulteriori 175 chilogrammi di cocaina, suddivisi in 154 panetti occultati nei vani motore di due container frigorifero adibiti al trasporto di merci alimentari surgelate.

A dimostrazione dell'articolazione logistica delle cosche reggine si impone l'operazione "Kleopatra", scattata il 18 luglio 2025 a cura della Guardia di Finanza di Catanzaro. L'inchiesta ha svelato l'operatività di un'organizzazione transnazionale contigua alla cosca Gallace di Guardavalle, capace di importare oltre una tonnellata di cocaina dal Sud America con basi operative dislocate in Lazio, Toscana, Lombardia e Sardegna, oltre a ramificazioni in Olanda (Rotterdam), Germania (Francoforte), Belgio (Anversa) e Svizzera. L'operazione ha portato all'esecuzione di 9 misure cautelari e al sequestro preventivo di beni per un valore superiore ai 47 milioni di euro, svelando anche la gestione di estese piantagioni di marijuana nel centro e sud Italia.

Sul fronte giudiziario, l'operazione "Eureka" ha fatto registrare passaggi fondamentali nel secondo semestre del 2025.

Il 1° ottobre 2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso 68 condanne in rito abbreviato per oltre 1.000 anni di carcere complessivi nei confronti di affiliati e narco-broker delle cosche Nirta, Strangio, Romeo, Mammoliti, Pelle, Giorgi, Perre e Bruzzaniti.

Il 17 dicembre 2025, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per 18 milioni di euro a carico di 8 narco-broker dell'inchiesta Eureka, calcolato esattamente sull'ammontare delle imposte evase sui proventi delittuosi derivanti dal traffico di cocaina.

High-Tech e carcere: la rete dei cripto-telefoni nell'Alta Sicurezza

Se da un lato la 'ndrangheta investe nei mercati finanziari, dall'altro mostra una spaventosa capacità di mantenere il controllo delle strutture associative anche dalle celle dei penitenziari di massima sicurezza.

L'emblema di questa continuità operativa è rappresentato dall'operazione "Smartphone", conclusa il 26 novembre 2025 dalla Dda di Genova con la notifica di un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di 31 soggetti e l'esecuzione di perquisizioni in 11 penitenziari italiani (tra cui Fossano, Ivrea, Alessandria, Tolmezzo, Parma, Rossano e Santa Maria Capua Vetere).

L'inchiesta ha svelato la circolazione di oltre 150 telefoni cellulari e 115 schede SIM nella sezione di Alta Sicurezza del carcere di Genova-Marassi. Le SIM venivano acquistate presso esercizi commerciali di telefonia compiacenti nel centro storico di Genova, intestate a cittadini stranieri inesistenti o ignari, e introdotte in carcere nascoste nei pacchi dei familiari o consegnate durante i colloqui. Attraverso questi dispositivi, esponenti di primo piano delle cosche Morabito, Tavella-Prostamo-Pititto, Molè, Gallico-Frisina e Grande Aracri riuscivano a impartire ordini agli affiliati in libertà e a coordinare le strategie criminali in tempo reale.

Le proiezioni al Nord e i grandi processi di Stato

La presenza della 'ndrangheta nelle regioni settentrionali non è più un fenomeno di colonizzazione, ma una presenza strutturale perfettamente integrata nel tessuto economico locale.

Particolarmente significativa è l'operazione "Bononia Gate", eseguita dalla Dia il 15 ottobre 2025 in Emilia-Romagna, Calabria, Lazio e Campania. L'indagine ha azzerato un'associazione a delinquere promossa da pregiudicati calabresi legati alle storiche cosche Piromalli e Molè di Gioia Tauro. Il gruppo aveva creato e gestito a Bologna e Roma almeno 9 società fittizie intestate a prestanome retribuiti mensilmente. Attraverso bilanci falsificati e artifizi contabili, le aziende accedevano indebitamente a finanziamenti bancari e mutui agevolati garantiti dallo Stato per oltre 1,5 milioni di euro, per poi essere svuotate dei capitali e lasciate fallire.

Sul piano delle condanne definitive, il 16 novembre 2025 la Corte di Cassazione ha sigillato la sentenza del processo "Grimilde", confermando la condanna per associazione mafiosa a 24 anni di reclusione nei confronti del vertice della cosca Grande Aracri operante in Emilia-Romagna.

Il feudo del Vibonese e le sentenze del maxiprocesso Rinascita-Scott

Nel territorio della provincia di Vibo Valentia, la Dia ribadisce la centralità assoluta della cosca Mancuso di Limbadi e Nicotera, capace di irradiare la propria influenza su tutte le consorterie locali e di mantenere un dialogo diretto con i vertici del Crimine di Polsi e le 'ndrine della Piana di Gioia Tauro.

Nel secondo semestre del 2025 si è giunti a una pietra miliare giudiziaria per il contrasto alle 'ndrine vibonesi. Il 18 dicembre 2025, la Corte di Appello di Catanzaro ha pronunciato la sentenza di secondo grado del maxiprocesso "Rinascita-Scott": decidendo su 216 ricorsi, i giudici d'appello hanno condannato 151 imputati comminando un totale di 1.408 anni di reclusione, confermando l'impianto accusatorio sull'unitarietà della 'ndrangheta e sul ruolo egemone del clan Mancuso.

La strategia del "Follow the Money": il contrasto patrimoniale della Dia

La risposta dello Stato al modello imprenditoriale delle mafie si concentra sull'aggressione sistematica ai patrimoni illeciti. Nel solo secondo semestre del 2025, l'azione della Direzione Investigativa Antimafia sul fronte della criminalità organizzata calabrese ha portato a sequestri patrimoniali per un valore totale di 8,5 milioni di euro e a misure cautelari reali per centinaia di milioni di euro su tutto il territorio nazionale.

Tra i sequestri simbolici del semestre figura quello eseguito il 23 ottobre 2025 a Brancaleone nei confronti di un imprenditore attivo nel settore delle onoranze funebri, riconducibile alla cosca Morabito-Bruzzaniti-Palamara e incaricato di gestire l'approvvigionamento di armi per il clan, a cui sono stati apposti i sigilli a beni per 900 mila euro.

Come conclude la Relazione della Dia, contrastare la 'ndrangheta moderna richiede di superare la percezione del pericolo fisico immediato per inseguire la circolazione dei capitali nella finanza globale. Sotto questo profilo, Paesi come la Svizzera, la Romania e l'Albania continuano a rappresentare territori primari di riciclaggio, dove i proventi del traffico di droga vengono convertiti in società di comodo, piattaforme di scommesse online ed asset immobiliari lecitamente presentabili. La battaglia dell'antimafia si gioca oggi su questo confine invisibile.