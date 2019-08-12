La 18enne di Vibo è la vincitrice della sesta selezione regionale di Miss Italia Calabria ed approda alle prefinali nazionali del concorso di bellezza che si terranno a fine mese a Venezia

Chiara Vivona ha 18 anni, proviene da Vibo Valentia e frequenta l’istituto magistrale. È lei la vincitrice della sesta selezione regionale di Miss Italia Calabria. Col titolo di Miss Miluna Calabria si aggiudica di diritto un posto alle prefinali nazionali del concorso che si terranno dal 26 al 30 agosto a Mestre e a Venezia. Per eleggerla, nella tappa vibonese di domenica 11 agosto – tenutasi nel piazzale della Capitaneria di porto di Vibo Marina – è intervenuta una giuria d’eccezione, composta dai professionisti Elia Diaco, Nico Bosco, Alfonso Grillo, Gianluca Gargano, Domenico Cicciò, Michele Zaccaria, Brunello Calvetta, Lorenzo Lombardo e Raffaele Iorfida. Agli esperti si è pure aggiunta Emma Barbieri che, nel 2016, ha conquistato il quinto posto alla finalissima nazionale di Miss Italia. Una volta incoronata reginetta, la neo miss dalla bellezza mediterranea si è, dunque, lasciata alle spalle Chiara Tomaino (secondo posto) e Alice Papa (terzo posto).

«Sono molto emozionata ed entusiasta di accedere alle prefinali nazionali del concorso. Non vedo l’ora che arrivi il giorno della partenza per Mestre e Venezia», ha detto Chiara al termine della serata condotta da Larissa Volpentesta e da Miss Italia 1997 Claudia Trieste, che invece ha annunciato il ritorno dell’amata kermesse su Rai1. «In occasione dei suoi primi 80 anni – ha detto la miss calabrese ma romana d’adozione – il concorso torna a casa il 6 settembre che poi è la data in cui ventidue anni fa venni eletta». Nel corso della manifestazione, organizzata dal Comune di Vibo Valentia con la compartecipazione della Camera di commercio, di Calabria di Gusto e della Banca di credito cooperativo del Vibonese, non sono mancati momenti d’intrattenimento grazie alla presenza del corpo di ballo guidato dalla coreografa Lia Molinaro e, ancora, del gruppo musicale Luigi Strangis Trio. E la bellezza non ha neanche oscurato gli importanti messaggi di cui il concorso si fa portatore. Non solo la proiezione del video “sociale”: le miss hanno pure indossato le scarpette rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Oltre all’intervento del consigliere delegato allo sport Rino Putrino, che ha fortemente desiderato che una tappa di Miss Italia Calabria si realizzasse a Vibo Marina, si è registrata anche la presenza del sindaco Maria Limardo. «Siamo entusiasti che una selezione regionale del concorso si tenga a Vibo Valentia. Del resto – ha dichiarato il primo cittadino – Vibo è legata al concorso perché negli anni ’70 ospitò la sua finalissima nazionale. Si tratta – ha proseguito Limardo – di un evento che effettivamente rappresenta un veicolo di promozione del territorio e ci auspichiamo che anche grazie ad esso la città possa rinascere e salire agli onori della cronaca nazionale. Un altro auspicio per i prossimi anni è di poter ospitare in questo bellissimo territorio, che rappresenta la porta naturale verso la Costa degli Dei e verso un entroterra ricco di storia e tradizioni, la finale regionale del concorso».

Ha, infine, concluso l’appuntamento Carmelo Ambrogio che, insieme alla moglie Linda Suriano, è titolare della Carli Fashion Agency, organizzatrice da cinque anni consecutivi di Miss Italia Calabria. «Siamo davvero contenti di trovarci in una location straordinaria come Vibo Marina – ha reso noto l’esclusivista regionale della manifestazione -. Ringrazio, pertanto, l’amministrazione comunale e tutti i partner che hanno reso possibile la riuscita dell’evento e, ancora, la Capitaneria di porto che ci ha accolto straordinariamente, così come il numeroso pubblico partecipante». Il prossimo appuntamento di Miss Italia Calabria è in calendario per stasera, con la nona selezione provinciale, a Belvedere Marittimo, in via Capo Tirone, a partire dalle 21.

