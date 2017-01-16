È la sentenza emessa oggi nei confronti del 33enne residente a Roma ma originario di Vibo Valentia

E’ stato ritenuto responsabile del reato di abbandono di minore e condannato per questo a tre anni e quattro mesi di reclusione. Questa la pena inflitta dal giudice del Tribunale di Roma nei confronti di Marco Alessandro Pronesti, il 33enne che, tra il 7 e l’8 gennaio scorsi, lasciò il figlio di 3 anni chiuso in auto, al gelo della notte, per andare a giocare in una sala slot di Ostia, sul litorale romano.

Vibonese lascia figlio al gelo chiuso in auto per giocare alle slot, arrestato

L’uomo, originario di Vibo Valentia, era stato fermato dai carabinieri dopo essere stato rintracciato, intorno alle 4, in un locale del litorale. A dare l’allarme era stato il piccolo che era riuscito ad attirare l’attenzione di una pattuglia di militari dell’Arma.

Il minore è stato affidato alla madre. Durante l’udienza di convalida il 33enne, padre di quattro figli, aveva ammesso di aver lasciato il più piccolo in macchina per salutare un amico e fare qualche giocata alle slot. Il tutto, a detta del 33enne vibonese, sarebbe durato un quarto d’ora.