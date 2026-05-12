Un’ampia porzione di spiaggia recintata, con la classica rete arancione che segnala i cantieri. Dentro, un escavatore intento a lavorare tra la sabbia. Succede a Vibo Marina, dove nei pressi del lido La Playa è in corso un intervento di ripristino di una conduttura industriale. È stato proprio lo stabilimento balneare a denunciare tutto sui social: «Ma come mai è possibile, a ridosso della stagione balneare e dell’apertura delle strutture…».

«Spiaggia devastata – denunciano –, che il mare aveva riportato al suo colore bianco con anni di mareggiate. Adesso si mischierà con tutto quello che stanno tirando fuori dagli scavi», aggiungono gli imprenditori che invocano un intervento urgente del sindaco Enzo Romeo.

Schiavello: «Comprometterà irrimediabilmente la stagione estiva»

Tra i primi a raccogliere il grido d’aiuto del lido, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Antonio Schiavello: «Non posso restare in silenzio di fronte a quello che sta accadendo sulle spiagge di Vibo Marina. Mi trovo al fianco degli operatori balneari e cittadini in protesta perché quello che sta succedendo ha dell'incredibile: stiamo trasformando la nostra costa nella “terra di nessuno”».

«In un territorio dove il turismo fatica enormemente a decollare, invece di stendere il tappeto rosso a chi resiste e investe, facciamo di tutto per mandare via i pochi turisti che decidono di affollare i nostri lidi» – attacca Schiavello, che aggiunge: «Non so ancora con precisione di che tipo di intervento si tratti, ma una cosa è certa: questo lavoro comprometterà irrimediabilmente la stagione estiva».

Anche Schiavello si appella al sindaco Romeo, chiedendo un suo intervento urgente: «Anche se la competenza diretta non è comunale, il primo cittadino ha il dovere politico e morale di tutelare il suo territorio». Due le richieste avanzate dal capogruppo di Fratelli d’Italia: «I cittadini e gli imprenditori devono sapere quando finirà questo disagio» e ancora «se i lavori rischiano di compromettere l’estate, bisogna avere il coraggio di fermarsi immediatamente. Si sospenda tutto ora e si riprenda a ottobre. La priorità assoluta deve essere la salvaguardia dell’economia locale».

Il consigliere comunale pone poi interrogativi sulla programmazione degli interventi e sulle tempistiche che hanno portato all’apertura del cantiere a ridosso della stagione balneare. «Quello che mi chiedo, e che chiedo alle autorità competenti, è: come mai si è aspettato un anno intero per intervenire proprio adesso? Cosa c’è di così urgente da non poter aspettare la fine dell’estate o da non essere stato fatto lo scorso autunno?».

Secondo Schiavello, la situazione rischia di danneggiare non solo gli operatori economici ma anche l’immagine stessa di Vibo Marina. «È inaccettabile che si arrivi a ridosso dei mesi balneari con cantieri che devastano l’immagine e l’accessibilità delle nostre spiagge».

Il suo intervento si chiude con un nuovo richiamo alla necessità di decisioni immediate: «Per il bene di Vibo Marina e per rispetto verso chi lavora, questa situazione va risolta subito. Se non si prenderanno provvedimenti immediati, andremo incontro a un disastro per l’intera economia del nostro territorio».