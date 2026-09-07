Rubinetti a secco in diversi centri del Vibonese nella giornata di martedì 8 settembre. Sorical ha annunciato un intervento di manutenzione sulla condotta adduttrice dell’Acquedotto Alaco, dove dovrà essere riparata una perdita individuata in località Brevi, nel territorio comunale di Stefanaconi.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente la fornitura idrica ai centri serviti dall’Alaco, con possibili disagi in numerosi comuni e zone della provincia. Tra le aree interessate figurano Stefanaconi, Sant’Onofrio e Jonadi, oltre a Sorianello, nella località Pendini, e Pizzo, per quanto riguarda il serbatoio Sant’Angelo.

Le zone interessate a Vibo Valentia

Particolarmente esteso il coinvolgimento del territorio comunale di Vibo Valentia. La sospensione riguarderà i serbatoi che alimentano la città e le frazioni di Vena Superiore, Vena Media e Vena Inferiore, oltre al serbatoio Vibo-Pizzo e alla zona alta di Vibo Marina.

Nella comunicazione vengono inoltre indicati il serbatoio Sant’Andrea e il serbatoio comunale di Longobardi.

Tra le utenze interessate figurano anche strutture particolarmente sensibili come l’ospedale civile di Vibo Valentia, la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato e la Casa circondariale.

Possibili disagi anche mercoledì

Sorical invita gli utenti delle zone coinvolte a ridurre i consumi e utilizzare con attenzione le riserve idriche disponibili, precisando che gli effetti dell’interruzione potrebbero protrarsi anche nella giornata successiva all’intervento. La società fa sapere che la fornitura verrà ripristinata una volta concluse le operazioni di manutenzione sulla condotta dell’Acquedotto Alaco.