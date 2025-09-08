I lavori dell'Amministrazione Marasco continueranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di valorizzare i luoghi di culto della comunità

L’Amministrazione comunale di Nicotera, guidata da Giuseppe Marasco, sta puntando a valorizzare il suo ricco patrimonio religioso e, al contempo, a rafforzare il senso di comunità. Il primo cittadino ha infatti annunciato l’illuminazione esterna del terzo luogo di culto tra i più significativi del paese: la chiesa della Madonna della Scala. «Dopo l’illuminazione della Cattedrale e della chiesa della Santa Croce – ha fatto sapere attraverso i social Marasco -, ora possiamo ammirare la bellezza e il sacro splendore di un luogo che è tanto un rifugio spirituale quanto un punto panoramico dal quale contemplare il meraviglioso paesaggio di Nicotera».

L’iniziativa, che sta rendendo i profili delle chiese visibili e affascinanti dopo il tramonto, non si ferma qui: «Questo progetto non è solo un’iniziativa di valorizzazione del nostro patrimonio sacro, ma un vero e proprio cammino di fede che ci conduce verso un abbraccio collettivo della luce divina», ha spiegato Marasco. L’amministrazione ha annunciato che il lavoro continuerà nelle prossime settimane, «con l’obiettivo di illuminare le croci di tutte le chiese del comune per unire idealmente le anime dei cittadini, ravvivando la spiritualità e creando un percorso di luce che attraversi l’intera Nicotera».