Incontro tra i rappresentanti dell'associazione “Casa Giudice Livatino”, del Movimento Antimafia “AmmazzateciTutti” e dell'Associazione “ConDivisa - Sicurezza e Giustizia”

Incontro a Limbadi tra i rappresentanti dell’associazione “Casa Giudice Livatino”, del movimento antimafia “AmmazzateciTutti” e dell’associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia”. Scrivono in una nota congiunta Lia Staropoli e Claudia Vecchio, rispettivamente presidente di “ConDivisa” e di “Casa Giudice Livatino”: «Abbiamo concordato una lunga serie di iniziative per ricordare l’esempio e il sacrificio del Beato Giudice Rosario Livatino, per far conoscere la storia del “Magistrato martire della giustizia e indirettamente della Fede”, e la Casa Museo nella quale ha vissuto, custodita dalla signora Giuseppina Profita e dall’associazione ” Casa Giudice Livatino”. Il primo evento si è tenuto oggi al liceo scientifico “Galilei” di Lamezia Terme grazie alla dirigente Teresa Goffredo e alla professoressa Monica Pascuzzi, con la partecipazione di don Nino Vattiata che rappresenta l’associazione Capitano Ultimo con sede a Roma. Sono previste iniziative in molte altre regioni italiane».