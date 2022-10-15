Dopo la sparatoria è stato fermato nel pomeriggio dalla polizia. Diversi i contorni della vicenda ancora da chiarire. Coordina le indagini la Procura di Vibo

Una vicenda dal movente e dai contorni ancora da chiarire. Gli elementi acquisiti dagli inquirenti – la Squadra mobile di Vibo Valentia ed il Commissariato di Serra San Bruno, con il coordinamento della Procura di Vibo Valentia – sono però già sufficienti per procedere all’arresto di Salvatore Zannino, 44 anni, di Sorianello, volto noto agli investigatori e già arrestato in passato per una tentata estorsione.



La scorsa notte, all’epilogo di una lite familiare con i familiari della moglie, secondo una prima ricostruzione Salvatore Zannino avrebbe imbracciato un fucile esplodendo ripetuti colpi all’indirizzo di un’abitazione. Da qui la segnalazione alle forze dell’ordine e l’intervento della Polizia di Stato, che nel volgere di poche ore, ha chiuso il cerchio l’ha assicurato alla giustizia fermandolo nel pomeriggio. Il quadro accusatorio, provvisoriamente formulato dalla Procura di Vibo, è tentato omicidio e spari in luogo pubblico oltre che detenzione illegale di arma da fuoco. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore dalle autorità inquirenti.



