Grave perdita nel mondo dell’avvocatura vibonese. Nella giornata odierna è infatti venuto a mancare l’avvocato Costantino Casuscelli, per tutti Uccio. Impegnato su tutti i fronti del diritto ma particolarmente nel settore penale, per anni è stato tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia. Figlio del più noto dei penalisti vibonesi, Franco Casuscelli, al cui nome è intitolata la Camera penale di Vibo Valentia, Uccio Casuscelli – 64 anni – lottava da tempo contro un male incurabile e stamane è venuto meno a causa di un ictus. E’ stato protagonista dei più importanti processi penali celebrati al Tribunale di Vibo Valentia ma anche a Catanzaro e nel resto della Calabria. Apprezzato e stimato da tutti i colleghi, magistrati e personale della giustizia, era un profondo conoscitore del diritto penale ed un avvocato “vecchio stampo”, sempre signorile e garbato. Era anche fra i difensori di alcuni imputati del maxiprocesso Rinascita-Scott. La camera ardente è stata allestita nel suo studio legale di Vibo Valentia. Alla famiglia le condoglianze da parte di tutta la redazione de Il Vibonese.