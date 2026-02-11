VIDEO | Il tronco ha colpito in pieno il veicolo, schiacciandone la carrozzeria. L’utilitaria è rimasta gravemente danneggiata, ridotta a un ammasso di lamiere sotto il peso del fusto

L’ondata di piogge e forti raffiche di vento che sta interessando il territorio ha provocato un grave incidente lungo la Nsa 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro”, al km 41,200, in direzione della SS 18, nel territorio di Serra San Bruno, sull’arteria che collega Mongiana alla cittadina della Certosa.

Un grosso albero, verosimilmente sradicato dal vento e dal terreno reso instabile dalle precipitazioni, è improvvisamente precipitato sulla carreggiata proprio mentre transitava un’autovettura. Il conducente non ha avuto il tempo di effettuare alcuna manovra evasiva: il tronco ha colpito in pieno il veicolo, schiacciandone la carrozzeria. L’utilitaria è rimasta gravemente danneggiata, ridotta a un ammasso di lamiere sotto il peso del fusto.

Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118, che ne ha disposto il trasporto in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità. La circolazione è attualmente regolata a senso unico alternato.