Nevicata a Monte Pecoraro dove i vigili del fuoco del comando di Vibo e del distaccamento di Serra sono impegnati nel ripristino della circolazione stradale

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono stati impegnati per tutta la giornata odierna in numerosi interventi dovuti al maltempo. In particolare il personale del distaccamento di Serra San Bruno è intervenuto a Santa Maria del Bosco dove a causa della caduta di un albero è rimasto danneggiato il tetto dell’Eremo di San Bruno.

Inoltre lungo la ex Ss110, in località Monte Pecoraro, un albero di grosse dimensioni a causa della neve è caduto sulla sede stradale interrompendo la circolazione.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito la rimozione dell’albero ed il ripristino della circolazione stradale.

Nella zona è in corso una nevicata.