I vigili del fuoco si sono trovati a gestire una situazione particolarmente critica nel comprensorio di Ricadi-Capo Vaticano. Nel capoluogo sedato un principio d’incendio ad una cabina elettrica

A seguito di un violento acquazzone abbattutosi sulla costa della provincia di Vibo Valentia numerose sono state numerose le richieste di intervento pervenute al Comando provinciale dei vigili del fuoco, in particolare dal comprensorio di Ricadi-Capo Vaticano dove sono stati effettuati interventi per allagamenti e veicoli in panne a causa dell’acqua e dei detriti che hanno invaso la sede stradale. Situazione particolarmente critica nella zona di Torre Marina, dove fango e detriti hanno invaso le strade (foto in basso). Disagi anche a Vibo Valentia dove i vigili del fuoco hanno soccorso un automobilista rimasto in panne nel sottopasso della Statale in via Lacquari. Sempre nel capoluogo è stato effettuato un intervento per un principio di incendio su una cabina Enel in via Traversa Paparo.