Il sito produttivo attraversato da un vero e proprio fiume in piena che ha causato ingenti danni. Mezzi al lavoro per mettere in sicurezza l’area

Mezzi già al lavoro – nonostante la pioggia battente – per rimuovere l’ingente quantitativo di fango e detriti che ha invaso, in serata, l’unica via d’accesso e il piazzale dello stabilimento Giacinto Callipo Conserve alimentari Spa, dove si produce il rinomato Tonno Callipo. Le piogge torrenziali che si sono abbattute su buona parte del territorio provinciale vibonese, dalla costa all’entroterra, non hanno dunque risparmiato neppure l’area dell’Angitolano, né la ex Statale 110 che si presenza allagata in vari punti e interessata da vari smottamenti che ne ostruiscono il transito. Nello stabilimento Callipo seriamente danneggiato il piazzale d’ingresso, invaso da un vero e proprio fiume che ha lambito le aree della produzione e dei magazzini e ha travolto alcuni mezzi parcheggiati.



Ruspe al lavoro per mettere in sicurezza l’area e favorire il deflusso delle acque in attesa di una tregua del maltempo che consenta di poter effettuare un intervento di ripristino completo. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. [Continua]



Pioggia torrenziale nel Vibonese, ingenti danni dall’entroterra alla costa – Video